Muğla'da Alkol Sofrasında Cinayet: Baba ve Oğul Bıçakla Öldürüldü

Muğla'da Alkol Sofrasında Cinayet: Baba ve Oğul Bıçakla Öldürüldü
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol aldıktan sonra çıkan tartışma sonrasında Göksal U. tarafından Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın bıçakla öldürüldü, Nesrin Acar ise yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından bir kişi, baba ve oğlunu bıçakla öldürdü, bir kadını ise yaraladı. Zanlının cinayetleri işlemeden dakikalar önce öldürdüğü çocukla birlikte motosikletle geldiği ve koşarak eve girdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Terzialiler Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Göksal U., Menderes Aşgın'ın evine gelerek beraber alkol almaya başladı. Burada ikili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Göksal U. (35) mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın'ı (45) ve beraber aynı evde yaşadığı Nesrin Acar'ı (43) yaraladı. Bu sırada evde bulunan 13 yaşındaki Menderes Aşgın'ın oğlu Kıvanç Aşgın'ın polisi arayarak bıçaklanma olayını söylediği, bunu duyan Göksal U.'nun Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Komşuların kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dehşet veren bir manzara ile karşılaştı. Ekipler eve girdiklerinde defalarca bıçaklanan ve kanlar içinde yerde yatan Menderes Aşgın ile oğlu Kıvanç Aşgın'ın cesedini bulurken, Nesrin Acar ise sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan ve sonrasında kaçan Göksal U.'nun da bir süre sonra polis tarafından Çaylı Mahallesi bent yolu üzerinde yakalandı.

Alkol sofrasında çıkan tartışmanın ardından iki kişiyi defalarca bıçaklayıp öldüren ve bir kişiyi de yaralayan Göksal U.'nun olaydan dakikalar öncesinde bıçakla öldürdüğü 13 yaşındaki Kıvanç Aşgın ile birlikte motosiklete binerek beraber eve geldiği görüntüleri güvenlik kamerası kayda aldı. Göksal U.'nun ve 13 yaşındaki Aşgın'ın motosikletle eve gelerek, koşarak eve girdikleri görüntülere yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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