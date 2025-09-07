Muğla'da Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ev sahipliğinde, Vali Yardımcısı ve YİKOB Başkanı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Eylül ayı toplantısına komisyon üyesi kurumların temsilcileri katılırken, Muğla genelinde acil çağrı hizmetlerine ilişkin istatistiksel veriler, kalite ve standardizasyon çalışmaları, özellikle trafik kazalarına yönelik ihbar süreçleri ve alınacak tedbirler ele alındı.

Değerlendirmelerde, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vatandaşlara daha etkin, hızlı ve koordineli şekilde hizmet sunabilmesi amacıyla kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi, işleyişte ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması ve acil durumlara yönelik önleyici tedbirlerin artırılması yönünde kararlar alındı. - MUĞLA