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Muğla'da 80 Yaşındaki Ayşe Demir Ölü Bulundu

Muğla'da 80 Yaşındaki Ayşe Demir Ölü Bulundu
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Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, iki gün önce evinden çıkıp geri dönmeyince arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda yaşlı kadının cansız bedeni dağlık bir alanda bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce sabahın erken saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyen 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, 15 Ekim Salı günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir'in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı. Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerinde dağlık arazide, bir zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu. Demir'in ölüm haberini alan ailesi yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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