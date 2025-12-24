Haberler

8 yıldır aranan FETÖ firarisi kadın Fethiye'de yakalandı

Güncelleme:
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan 8 yıldır firari olan E.Ö.'yü Fethiye'de yakaladı. Şahıs, kimlik bilgilerini kardeşinin kullanarak yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat, KOM ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 8 yıldır firari olan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan yaklaşık 8 yıldır firari olarak aranan E.Ö. isimli şahıs Fethiye ilçesinde yakalandı.

Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın, kardeşi D.Ö.'ye ait kimlik bilgilerini ibraz ettiği tespit edildi. Bu nedenle E.Ö. hakkında ayrıca "Başkalarına Ait Kimlik Bilgilerini Kullanmak" suçundan, kardeşi D.Ö. hakkında ise "Suçluyu Kayırmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Yakalanan E.Ö., FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
