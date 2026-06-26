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Ortaca'da internet dolandırıcılığı operasyonu

Ortaca'da internet dolandırıcılığı operasyonu
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde internet üzerinden yaklaşık 5 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, internet üzerinden gerçekleştirilen yüksek meblağlı dolandırıcılık olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemede şüpheli şahıslardan 5'i tutuklanarak cevazevine gönderilirken bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden karşılaştıkları reklam aracılığıyla iletişime geçtikleri kişiler tarafından yönlendirilen mağdurların yaklaşık 5 milyon TL dolandırılması üzerine Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Ortaca merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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