Milas'ta 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesi a açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Milas ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) yakalandı. - MUĞLA