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Muğla'da 2024 yılında 178 yangında 247 hektarlık alan zarar gördü

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Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında Muğla'da meydana gelen toplam 178 yangında 247 hektarlık alan zarar gördü. Ayrıca, Valilik tarafından düzenlenen huzur ve güvenlik toplantısında asayiş olayları, operasyonlar ve diğer güvenlik konuları da değerlendirildi.

Muğla'da 2024 yılında meydana gelen toplam 178 yangında 247 hektarlık alan zarar gördü.

Muğla Valiliğinde jandarma, sahil güvenlik ve emniyet birimlerinin katıldığı Vali İdris Akbıyık'ın başkanlık yaptığı huzur ve güvenlik toplantısında kolluk kuvvetleri tarafından Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan asayiş olayları, düzenlenen operasyonlar, tarım ve orman yangınları değerlendirildi.

Valilik 75'inci yıl toplantı salonunda yapılan toplantıda, organize suç örgütlerine, uyuşturucuya, teröre, asayiş olaylarına ve göçmen kaçakçılığına karşı yapılan operasyonların detayları paylaşıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 3 operasyonda 42 kişi gözaltına alınırken, 21'i tutuklandı. 108 adet Kaçakçılıkla Mücadele operasyonunda 169 kişi yakalandı. Uyuşturucu ile mücadele 618 operasyonda 430 kişi gözaltına alındı, 67 kişi tutuklandı.

Yapılan açıklamada, terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör suçlarından aranan şahıslara yönelik 30 operasyonda 38 kişi yakalandı, 7 kişi tutuklandığı açıklandı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelede 187 operasyon düzenlenirken,2 bin 546 göçmen yakalandı. 203 organizatör yakalandı, 119'u tutuklandı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, orman yangınlarına karşı da önemli tedbirlerin alındığını ifade etti. 2024 yılı boyunca Muğla'da 102 orman yangını ve 76 ziraat yangını olmak üzere toplamda 178 yangında 247 hektar alanın yandığını belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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