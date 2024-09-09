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Muğla'da 2 kişinin infazıyla ilgili tutuklu sayısı 11'e yükseldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen infaz olayıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 11'e çıktı. İnfazla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin infaz edildiği olayla ilgili 4 kişi daha tutuklanırken tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

16 Ağustos gecesi saat 01.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda İstanbul'da ikamet ettikleri öğrenilen Ferit Yıldız ve Ayhan Seyat isimli 2 genç, tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Saldırganlar, daha sonra otomobille olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde yapılan incelemede 28 adet boş kovan bulundu. Saldırıda yaşamını yitiren Ayhan Seyat Bitlis'in Ahlat İlçesi Ovakışla beldesinde, Ferit Yıldız ise Mardin'in Midyat İlçesi Doğançay Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Ş., H.T., E.Y. ve H.D., D.S., A.K. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında olayla ilgili bağlantısı olan 4 şüpheliyi daha tespit etti. 3'ü İstanbul, 1'i Kocaeli'deki 4 şüpheliyi kaldıkları evde yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnfazla ilgili tutuklu sayısı 11'e yükselirken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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