Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde imali suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek yapılan çalışmalarda; Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen D.O isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan D.O isimli kadın işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı