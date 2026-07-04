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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
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Muğla Emniyeti, uyuşturucu madde imali suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.O. isimli kadını Fethiye'de yakalayarak tutukladı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde imali suçundan kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik müşterek yapılan çalışmalarda; Fethiye ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen D.O isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan D.O isimli kadın işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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