Muğla'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris ilçesinde Armella Koyu mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Turunç Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 12 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) müştereken yakalandı. - MUĞLA