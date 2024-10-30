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Muğla'da 11 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'da 11 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Milas ilçesinde, uzun süre evine dönmeyen 11 yaşındaki Ayşe Güler için polis ekipleri geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen küçük kız için emniyet yetkilileri, vatandaşların bilgi vermesini istedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler için polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken, emniyet yetkilileri küçük kızı gören veya kendisine dair bilgi sahibi olan vatandaşların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini talep etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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