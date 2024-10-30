Muğla'da 11 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde, haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler için polis ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken, emniyet yetkilileri küçük kızı gören veya kendisine dair bilgi sahibi olan vatandaşların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini talep etti. - MUĞLA