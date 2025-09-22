Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras'ın Evi İçin Güvenlik Önlemi Alındı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın evine saldırı düzenleneceği yönündeki istihbarat üzerine bölgede güvenlik önlemi alındı. Aras, "Sayın Valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Menteşe ilçesinin Ortaköy Mahallesi'ndeki konutunun 'para karşılığı kurşunlanacağı' istihbaratı üzerine Valiliğin talimatıyla bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Aras, "Bizim de kulağımıza geldi. Biz tabii ki hayatımıza devam ediyoruz. Net bir bilgi bizde yok. Muhtemelen savcılığımızda, emniyet birimlerimizde, jandarmamızda olabilir. Bize sadece tedbir aldıklarını söylediler. Detayını bilmiyoruz. Bilmek de istemiyoruz açıkçası. Gerçekten çok anlamsız. Hiç istenmeyen şeyler bunlar. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yine de teşekkür ederiz" dedi.

Evinin çevresinde ekiplerin güvenlik önleminin olup olmadığı sorusuna ise Aras, "Öyle bir durum yok. Herhalde genel olarak bölgede arkadaşlar denetim ve kontrollerini sürdürüyorlar. Yoksa bizim de böyle bir talebimiz olmadı açıkçası. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, başsavcımız gelen bir istihbarat üzerine sanıyorum böyle bir karar almışlar" diye konuştu.