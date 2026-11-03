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Muğla Bodrum'da iş yerinin üst katında çıkan yangın, can kaybı olmadan söndürüldü

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Muğla Bodrum'da iş yerinin üst katında çıkan yangın, can kaybı olmadan söndürüldü
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Muğla Bodrum'da iş yerinin üst katında çıkan yangın söndürüldü. Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, ilk değerlendirmeye göre elektrik panosundaki sigortaların ark yapması sonucu çıkmış olabileceği, kesin nedenin bilirkişi incelemesiyle belirleneceği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinin üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Bodrum'un Gürece Mahallesi'nde bulunan zemin ve birinci kattan oluşan iş yerinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, işletmenin birinci katının alevler içerisinde yandığını gördü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İlk değerlendirmelere göre yangının elektrik panosundaki sigortaların henüz belirlenemeyen bir nedenle ark yapması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangının kesin çıkış nedeninin bilirkişi incelemesinin ardından belirleneceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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