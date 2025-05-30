Mudurnu'da Yavru Karacanın Araca Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Mudurnu'da Yavru Karacanın Araca Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir aracın çarptığı yavru karaca ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler, karacanın cansız bedenini yoldan kaldırdı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aracın çarptığı yavru karaca telef oldu.

Olay, sabah saatlerinde Mudurnu-Taşkesti kara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanlık alandan yola inen yavru karaca, hızla seyreden bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hayvan bir süre can çekiştikten sonra yaşamını yitirdi. Sürücü olay yerinden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ekskavatör yardımıyla karacanın cansız bedenini yoldan kaldırdı. Kaza anında çarpma sesini duyduğunu söyleyen Kemal Kahraman, "Çarpma sesi duydum. Geldim, yolda yaralı halde yatıyordu. Fiat Doblo tarzı bir araçtı" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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