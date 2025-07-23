Mudurnu'da Yangın Riskine Karşı Vatandaşlar Tam Teçhizat Bekliyor

Mudurnu'da Yangın Riskine Karşı Vatandaşlar Tam Teçhizat Bekliyor
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, hasat zamanında artan yangın riskine karşı köylüler yangın söndürme tüpleri ve su tankerleriyle tedbir alıyor. Çıkan yangınların önüne geçmek için tarlalarda tedbirli bekleyen vatandaşlar, biçerdöverlerin yanında hazır bulunuyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tam teçhizat bekliyor. Yangın tüpüyle biçerdöverin buğday biçtiği esnada tarlada dolaşan vatandaş, "Her an her şeye karşı bekliyoruz" dedi.

Mudurnu'da sıcak havaların etkisiyle artan yangın riskine karşı köylüler, kendi önlemlerini aldı. İlçeye bağlı Alpagut köyünde hasat yapılan tarlalarda vatandaşlar, ellerinde yangın söndürme tüpleri ve su tankerleriyle muhtemel yangınlara karşı tetikte bekliyor. Son günlerde bölgede çıkan yangınların ardından, Mudurnu'ya bağlı köylerde vatandaşlar seferber oldu. Özellikle balya makinesi ve biçerdöverle yapılan çalışmalar sırasında kıvılcım riskine karşı köylüler, traktörlere su dolu variller yerleştirip yangın tüplerini yanlarından ayırmıyor.

Yangın söndürme tüpüyle biçerdöverin yanında yürüyen Cemal Bekil, "Yangınlar çıkmasın diye tankerlerimizle birlikte biçerdöverlerimizin yanında yangına mahal vermemek için hazır bulunmaktayız" dedi.

"Biçerdöver nereye giderse, tanker de oraya gidiyor"

Biçerdöver nerede biçim yaparsa tankerin de orada konuşlandığını ifade eden Mehmet Tanrıkulu, "Yangın çıkmaması için tankerlerle biçerdöverlerin yanında tarlada bekliyoruz. Biçerdöver nereye giderse, tanker de oraya gidiyor" ifadelerine yer verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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