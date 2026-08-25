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Mudurnu’da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 ağır yaralı

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza esnasında bölgeden geçen Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş kazazedelerin yardımına koştu.

Kaza, Mudurnu ilçe girişi TOKİ Konutları Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyir halinde olan Şenol B. idaresindeki 14 LD 511 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Büşra Ş. yönetimindeki 14 ACT 462 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Şenol B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza esnasında bölgeden geçmekte olan Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, kazayı görerek aracını durdurdu. Kaza yerine gelen Kaymakam Okumuş, kazazedelere ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yetkililerden bilgi aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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