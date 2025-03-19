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Mudurnu'da Baca Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı

Mudurnu'da Baca Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş yerindeki baca yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iş yerindeki baca yangını büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirine bitişik haldeki dükkanlardan birinin bacasında yangın çıktı. Dükkandan çıkan yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla baca yangınına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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