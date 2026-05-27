Haberler

Alevlere teslim olan ahşap eve müdahale için ceviz ağacı kesildi

Alevlere teslim olan ahşap eve müdahale için ceviz ağacı kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yolunu kapatan ceviz ağacının kesilmesinin ardından söndürüldü. Yangında ev tamamen yanarken, can kaybı yaşanmadı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. İtfaiye, yolu kapatan ceviz ağacının kesilmesinin ardından alevlere müdahale edebildi.

Yangın, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Bulanık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habip Çahan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede odun kesen komşuların alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye araçları, eve giden yolu daraltan ceviz ağacı nedeniyle bölgeye girişte büyük güçlük yaşadı. Ekiplerin yangın alanına ulaşabilmesi için yolu kapatan ceviz ağacı kesilmek zorunda kaldı. Engelin ortadan kalkmasıyla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin de desteğiyle söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun çabalar sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ailenin yanan evi yalnızca bayram dönemlerinde kullandığı ve olaydan sadece bir gün önce evden ayrıldıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Özgür Özel'in de adı geçiyordu! Kılıçdaroğlu ihraç tartışmalarına noktayı koydu

Özel'le ilgili gündem yaratan iddia Kılıçdaroğlu'na soruldu
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı

Bakan Gürlek'ten Fenerbahçe talimatı! Dosya yıllar sonra raftan iniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de bayram namazı yıkılan camilerin enkazında kılındı

Acının gölgesinde bayram namazı
Bayram sabahı gülümseten 'Rize simidi' muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba

Bayram sabahı gülümseten Rize simidi sohbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Özel'in 'Genel başkanı üyeler seçsin' teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

Özgür Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yanıt
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira