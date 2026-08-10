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Zırhlı araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Zırhlı araç elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Bursa Mudanya'da zırhlı banka aracı, kavşaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yaparken elektrik direğine çarptı. Sürücü ve güvenlik görevlisi yara almazken, araçta maddi hasar oluştu; polis inceleme başlattı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zırhlı banka aracı kavşaktan çıkan başka bir araca çarpmamak için yaptığı manevra sırasında refüjdeki elektrik direğine çarparak durdu.

Kaza, Ömerbey Mahallesi'nde BURFAŞ Sosyal Tesisleri önündeki kavşakta meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan zırhlı banka aracının sürücüsü, kavşaktan çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu aniden kırmasının ardından, kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü ve güvenlik görevlisi yara almazken, zırhlı banka aracında maddi hasar oluştu.

Mudanya Emniyeti, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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