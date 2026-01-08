Haberler

Bursa'da lodos ağacı devirdi, elektrik hatları zarar gördü

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerine yaslandı. Olay yerine Uludağ Elektrik ekipleri ve Mudanya İtfaiyesi sevk edildi, ağaç kontrollü şekilde kesilerek güvenli alana alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, elektrik tellerine yaslanarak tehlikeye yol açtı.

Olay, Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi Eski Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, bölgedeki elektrik hatlarına yaslandı. Vatandaşlar durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Uludağ Elektrik ekipleri ile Mudanya İtfaiyesi sevk edildi.

Ekipler, muhtemel bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla elektrik tellerine yaslanan ağacı kontrollü şekilde keserek güvenli alana aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - BURSA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

