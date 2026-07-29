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Mudanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mudanya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Mudanya Üst Geçit Özdilek Kavşağı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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