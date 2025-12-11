Çamlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki çamlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki çamlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Yangın, Güzelyalı Burgaz Mahallesi Meraaltı Sokak'da bulunan çamlıkta çıktı. Çevrede yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hızlıca itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sayesinde yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa