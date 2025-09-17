Haberler

Mudanya'da Boğulma Tehlikesi: Yabancı Uyruklu Erkek Kurtarıldı

Mudanya'da Boğulma Tehlikesi: Yabancı Uyruklu Erkek Kurtarıldı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 35 yaşındaki yabancı uyruklu erkek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Altınkum Mahallesi Beyaz Kayalar mevkiinde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açıkta duyulan çığlıklar, karanlık nedeniyle ilk anda ne olduğu fark edilmedi. Yaklaşık 10 dakika sonra seslerin yeniden gelmesi üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Kendi çabasıyla kayalıklara ulaşan kişi, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Uzun süre denizde kaldığı için bitkin düştüğü görüldü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kişi Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkçe konuşamayan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişinin olay sırasında yalnız olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
