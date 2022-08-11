Haber : ?İzmir'de 47 göçmen "Sualtı Taarruz Timleri" tarafından kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

?İzmir'de 47 göçmen "Sualtı Taarruz Timleri" tarafından kurtarıldı

 - Güncelleme:

?İzmir'de 47 göçmen "Sualtı Taarruz Timleri" tarafından kurtarıldı Milli savunma Bakanlığınca, İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

? İzmir'de 47 göçmen "Sualtı Taarruz Timleri" tarafından kurtarıldı

İZMİR - Milli savunma Bakanlığınca, İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildiği ve botta bulunan 47 göçmenin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan paylaşımda, "İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı" ifadeleri yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uzunada İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title