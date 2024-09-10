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MSB acı haberi duyurdu: Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "57'nci Topçu Tugayı Hacılarkırı K. Yrd.lığında / Menemen görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, 10 Eylül tarihinde, rahatsızlanması sebebiyle derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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