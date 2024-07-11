MSB: Kuzey Irak'ta ormanları yakan terör örgütü, bu eylemleri TSK yapıyor gibi bir algı yaratmaya çalışıyor

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nın planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiğini aktardı. Operasyonlarda sona yaklaşıldığını bildiren MSB Kaynakları, terör örgütünün, kendisini bekleyen sona yaklaştığını anladığı için dezenformasyona başladığını belirterek, bunların beyhude çabalar olduğunu ifade etti.

MSB tarafından, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etmek için başlattığı ve 1 Ocak 2024'ten bu yana devam eden operasyonlarının sonucunda, bugüne kadar 1355 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB kaynaklarının verdiği bilgilere göre; Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe Harekatı bölgesinde; teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evlerde aramalar yapıldı.

Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar, çok namlulu roket atar lançer sistemi, roketatar, bomba atar, makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmatlar ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

BÖLGEDE ORMANLARI YAKAN VE HALKI KALKAN OLARAK KULLANAN ELİ KANLI TERÖR ÖRGÜTÜ DEZENFORMASYONA BAŞLADI

Bölücü terör örgütünün dezenformasyona başladığını kaydeden Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, şu ifadeleri kullandı:

"Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

Bakanlık kaynakları, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan İstihkâm Uzman Çavuş Cebrail Acar'a bir kez daha başsağlığı dilendi.