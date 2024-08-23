MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlar kapsamında teröristlerin barınakları ve silah depoları da imha edildi.
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."