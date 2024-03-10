MSB: Irak ve Suriye'de 11 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Teröristlerin 10'unun Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 1'inin ise Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Bakanlık açıklamasında "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/ Ypg'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.