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Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, gelişmeyi duyururken "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verdi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi "Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadesiyle duyurdu.

"ANSIZIN VURMAYA DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyon bölgesindeki gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın sosyal medya açıklamasında "Ansızın vurmaya devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" denildi.

Pençe Kilit'te 4 terörist etkisiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Irak PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Cevdet Karaduman:

ALLAH RAZI OLSUN YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN.

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birgörüş:

Bu hain pkkkyppg ye binlerce Tır silahı hangi ülke vermişti? Bu binlerce Tır silahı veren ülkenin Türkiye de hamburger firması veya kahve firması var mı? Bu firmaları boykot etmek salaklık mıdır? Bilen varsa söylesin. gitsin ve rahat rahat kahvesini yudumlarken pkkyppg ye lanet okusun ne güzel dimi!?

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