MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı - Haberler

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MSB, Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına yakıt ikmali yaptığı görüntüyü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetlerimize ait tanker uçağı tarafından NATO'nun AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Tanker, Medya, AWACS, 3. Sayfa, Haberler

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