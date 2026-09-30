MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimlerinin yapıldığını duyurdu

MSB, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimlerinin yapıldığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla süren Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini paylaştı. Paylaşımda birliklerin zorlu senaryolarda koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetini geliştirdiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimlerinin icra edildiğini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 'Birlikte eğitim, müşterek güç' notuyla yapılan paylaşımda Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın meskun mahal eğitimlerinin icra edildiği paylaşıldı. MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan'ın ev sahipliğinde, Türkiye ve Özbekistan'ın katılımıyla devam eden Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı kapsamında meskun mahal eğitimleri icra edildi. Birlikler; zorlu senaryolar altında koordinasyon, sürat ve müşterek hareket kabiliyetlerini geliştirdi."