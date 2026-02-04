Haberler

MSB, Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu açıkladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur'un şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur rahatsızlanması nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Okur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 3 Şubat'ta şehit oldu. Yapılan paylaşımda başsağlığı dilendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
