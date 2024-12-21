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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB), ait sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Bakanlıkta konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada 2 teröristin öldürüldüğü de "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadeleri ile duyuruldu.

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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