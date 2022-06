Motosikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası

Kartal'da motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e çarparak ölümüne neden olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü Ender Ocaklı, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın yeterli olmadığını ve karara itiraz edeceklerini söyleyen Şen'in eşi, "Davamızın peşindeyiz. Hakkımızı, hukukumuzu aramaya devam edeceğiz" dedi.

Kartal'da 18 Eylül 2021 tarihinde motosiklet sürücüsü Cengiz Şen'e çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü Ender Ocaklı'nın, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ender Ocaklı katılırken, kazada hayatını kaybeden Cengiz Şen'in eşi Emel Şen ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özcan Alpaslan, "Olay bilinçli taksirle işlenmiş bir eylem değildir, muhtemel kastla işlenmiştir" diyerek dosyanın yetkisizlikle Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

"Böyle olsun istemezdim, pişmanım"

Son sözü sorulan sanık Ender Ocaklı, "Kesinlikle böyle bir şey olsun istemezdim. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

Üst sınırdan 5 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ender Ocaklı'yı 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın daha önce iki kere alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu kaydeden mahkeme, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verildiğini belirtti.

"Hakkımızı aramaya devam edeceğiz"

Duruşmadan sonra adliye önünde açıklama yapan Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, "Bugünkü verilen kararı bir üst mahkemeye taşımayı düşünüyoruz. Çünkü verilen cezanın yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Burada kişi, alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetini iki kez kaptırmıştır. Islah olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden tekrardan, hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz. Yine davamızın peşindeyiz. Hakkımızı hukukumuzu aramaya devam edeceğiz" dedi.

Tarık Küpçü ise Cengiz Şen'in yeğeni olduğunu söyleyerek, "Biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Sonuç itibarıyla bir can kaybedildi. Gündüz vakti şişelerce alkol tüketip, araç kullanmanın sonunda bunun olabileceği ihtimalini her aklı başında insan düşünür. Bunu düşünerek, bilerek, kasten yaptığını düşünüyoruz. Biz bu meselenin peşini bırakmayacağız. Alabileceği en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz" diye konuştu.

Ne olmuştu

Kartal'da 18 Eylül 2021 tarihinde otomobiliyle seyir halinde olan sanık Ender Ocaklı'nın çarpması sonucu, motosiklet sürücüsü Cengiz Şen hayatını kaybetmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ender Ocaklı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ocaklı'nın kazadan yaklaşık 6 buçuk saat sonra yapılan tahlilde alkollü çıktığı belirtildi. Sanığın kan tahlilinde 0,64 promil alkole rastlandığı, bir insanın her saatte 0,15 oranında alkolün vücuttaki etkisini kaybettiği dikkate alındığında Ocaklı'nın olay sırasında 1,64 promil alkollü sayılabileceği vurgulandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa