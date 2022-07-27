Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti - Haberler

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Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

Motosikletlinin ardından otomobil sürücüsü de hayatını kaybetti

Fatih'te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada, motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Fatih'te otomobille motosikletlinin karıştığı kazada, motosikletlinin ardından hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fatih, Unkapanı Atatürk Bulvarı'nda, dün meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Burak Sabay hayatını kaybetmişti. Olaya karışan otomobil sürücüsü Hacı Nimet Kaya ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın, tedavi gördüğü hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Unkapanı Fatih 3. Sayfa Haberler

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