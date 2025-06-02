Motosikletli Sürücü Yayaya Çarptı: O Anlar Kamerada

Motosikletli Sürücü Yayaya Çarptı: O Anlar Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 81 yaşındaki bir yaya motosikletli sürücü tarafından yaralandı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Motosikletli sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 81 yaşındaki S.Y. yaralandı. Olay anı kameralara anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Seçkin Ali E. sevk ve idaresindeki motosiklet, Süleyman Y. adlı yaya vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Süleyman Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, olay anları çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı

Korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı, derinlik 5 metre
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi

Ünlü iş insanı kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Togg yeni kampanyasında araç taksitlerini ev kiralarıyla eşitledi

Togg'dan bir ilk! Taksitler ev kiralarıyla eşitlendi
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu 41 yaşında kansere yenik düştü
Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali

Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.