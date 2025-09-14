Haberler

Motosikletli Sürücü, Önüne Aldığı Köpekle Tehlikeli Yola Çıktı
Bakırköy Ataköy Sahil yolu üzerinde bir motosikletli, siyah bir köpeği önüne alarak tehlikeli bir şekilde seyahat etti. O anlar, bir otomobilin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy Sahil yolunda bir motosikletli, önüne aldığı siyah bir köpekle hem kendi hem de köpeğin canını hiçe sayarak yol boyu ilerledi. O anlar bir otomobil içerisinde cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Bakırköy Ataköy Sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda akan trafikte 34 KKA 281 plakalı motosikletli, önüne aldığı siyah bir köpekle seyir halinde ilerlemeye başladı. Sürücü, hem kendi, hem de köpeğin canını hiçe sayarak yol boyu ilerledi. Görenleri hayrete düşüren o anlar, bir otomobil içerisinde cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
