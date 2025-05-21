Motosikletli Sürücü Çöp Konteynerine Çarptı, Yaralandı

Motosikletli Sürücü Çöp Konteynerine Çarptı, Yaralandı
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Isparta'da bir motosiklet sürücüsü yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasında kaydedildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Motosikletli sürücü yol kenarındaki çöp konteynerine böyle çarptı

ISPARTA - Isparta'da motosiklet sürücüsü yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saat 01.30 sıralarında Isparta'nın Yayla Mahallesi Hilmi Çakmakçı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin seyir halindeyken çöp konteynerine çarptığı, ardından sürücü ve aracın yola savrulduğu anlar yer aldı. Olay sonrası olay yerine gelen ambulansla yaralının hastaneye kaldırıldığı da görüntülerde görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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