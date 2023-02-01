Motosikletli kurye kılığında geldiler, yangın vanalarını çaldılar 3. Sayfa Haberleri Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 yangın vanası çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Kayseri'nin Talas ilçesinde motosikletli kurye kılığında geldikleri 8 binadan 84 yangın vanası çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde 8 farklı binadan toplamda 84 adet yangın vanası çalınması ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlıkların yaşandığı binalardaki kameraları inceleyen ekipler, şüpheli 2 kişinin motosikletli kurye kılığında binalara girip vanaları çaldığını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, hırsızlık olaylarını A.A. ve B.K.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kayseri Talas 3. Sayfa Haberler

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