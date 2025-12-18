Trafikte kalan ambulansa motosikletli kurye yardımıyla yol açıldı

Ankara'da trafikte kalan ambulansın motosikletli kuryenin yardımıyla ilerlemesi, kuryenin kask kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Yenimahalle ilçesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletli kurye, trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansın geçişini sağlamak için araç sürücülerini yönlendirdi. Kuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde seyreden ambulansın yoğun trafik nedeniyle ilerleyemediği kaydedildi. O sırada güzergah üzerinde bulunan kurye, bölgede görev yapan trafik polisi aracının yanına giderek ambulansın geçişi için trafiği yönlendirmek istediğini belirtti. Polis ekiplerinden aldığı onayın ardından motosikletiyle ambulansın önüne geçen kurye, seyir halindeki sürücüleri uyararak yolu açmalarını sağladı. - ANKARA