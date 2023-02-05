Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletli kapkaççılar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Başakşehir'de motosikletli kapkaççılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Başakşehir'de motosikletli kapkaççılar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de art arda yaşanan motosikletli kapkaç olayları ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 18 Ocak ve 2 Şubat'ta yaşanan motosikletli kapkaç olayının faillerini tespit etti. Ekipler, Rüstem T. ve Serkan H. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların motosikletli kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan zanlılardan Rüstem T.'nin 64, Serkan H.'nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Başakşehir İstanbul 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title