Motosikletli genci ölüme sürükleyen kaza kamerada Antalya'nın Kumluca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü genç, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Motosikletin hafif ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiğimiz Cuma akşam saatlerinde, Yeni Mahalle Hasan Tuna Caddesi Küstür kavşağında meydana geldi. 07 V 9110 plakalı motosikletiyle Hacıveliler Mahallesi'nden ilçe merkezi yönüne ilerleyen Fatih Karakoyunlu (23), kavşakta hafif ticari bir kargo aracına çarptı. Haber verilmesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Karakoyunlu, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Üç gündür hastanede yoğun bakımda tedavi altında bulunan Karakoyunlu, hayatını kaybetti. Fatih Karakoyunlu'nun cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Karaağaç Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Münir Karaloğlu Karakoyunlu Antalya 3. Sayfa Haberler

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