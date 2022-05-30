Motosikletli genç kızlar, karşıdan gelen araca böyle çarptı - Haberler

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Motosikletli genç kızlar, karşıdan gelen araca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletli genç kızlar, karşıdan gelen araca böyle çarptıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, hafif ticari araca yandan çarptı; 1 kişi yaralandı.

Motosikletli genç kızlar, karşıdan gelen araca böyle çarptı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet, hafif ticari araca yandan çarptı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokak üzerinde meydana geldi. Özsaraç sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Alperen G. (23)yönetimindeki 16 ADY 527 plakalı hafif ticari araca, Cangül sokaktan çıkan sürücü Sıla Y. yönetimindeki 45 KB 4805 plakalı motosiklet, yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen yolcu konumundaki Elif T. yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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