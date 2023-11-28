Motosikletli, çarpıştığı aracın üzerinden diğer tarafa savruldu

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi. Kaydedilen bir kazada hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, aracın üzerinden savrularak diğer tarafına düştü.

Kentte meydana gelen ve KGYS kameralarınca kayıt edilen ilk kaza Cevher Dudayev Mahallesi Hacıbektaş Veli Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 50 FS 541 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz bir şekilde yola çıkınca kurye motosikleti ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kentte meydana gelen bir başka kaza ise Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. Kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

KGYS kameralarının kaydettiği bir başka kaza da Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşak içinde sağda bekleyen minibüs sürücüsü kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapmak isteyince aynı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. - NEVŞEHİR