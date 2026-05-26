Bisikletli çocuğa çarpmamak için motosikletini devirip yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapınca devrildi ve yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1057 Sokakta meydana geldi. Serkan Dertli'nin kullandığı 07 BGD 803 plakalı motosiklet, açık otoparktan çıkan sürücüsü tespit edilemeyen bisiklete çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
