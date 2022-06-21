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Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Motosikletlerle şantiyeyi basıp gece bekçisini tehdit ettiler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde inşaatı devam eden Millet Bahçesine motosikletlerle gelen şahıslar iddiaya göre inşaat alanındaki bekçileri tehdit etti.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde inşaatı devam eden Millet Bahçesine motosikletlerle gelen şahıslar iddiaya göre inşaat alanındaki bekçileri tehdit etti. Ne olduğunu anlayamayan bekçiler ise durumu polise bildirip yardım isterken, şahısların bunu neden yaptıklarıysa belirsizliğini koruyor.

Olay, Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece inşaat alanına motosikletler gelen kimliği belirsiz kişiler şantiyedeki gece bekçisi Kadir Çulfa'ya tehditler savurup ardından bölgeden ayrıldı. Birkaç gün önce de benzer bir olayın gerçekleştiğini öne süren Çulfa, "3-4 gündür motosikletler tarafından rahatsız ediliyoruz. Bu akşam hazırlıklı gelmişler. Söylediklerimizden anladığımız baktığımız köpeklerimizden rahatsız olmuşlar. Bir süre burada tehditler savurduktan sonra bölgeden ayrıldılar, yetkilerden yardım istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Çulfa'nın yaşanan olayın ardından polise başvurarak yardım istediği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Şuhut 3. Sayfa Haberler

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