Motosikletlere gece denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletlere gece denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motosikletlere gece denetimi

Düzce'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Düzce'de polis ekipleri tarafından gece saatlerinde yapılan denetimde 8 motosiklet trafikten men edildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet kullanıcılarının yoğun bulunduğu Konuralp ve Beçi bölgelerinde gece saatlerinde denetim yaptı. Birçok motosiklet sürücüsüne 'yetersiz sürücü belgesi' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmaktan' işlem yapıldı. Ayrıca kasksız trafiğe çıkan motosiklet sürücüleri de cezadan kurtulamadı. Yapılan denetimlerde 8 motosiklet trafikten men edilerek, çekicilerle yediemin otoparkına çekildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce Emniyet Müdürlüğü, Konuralp, Polis, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title