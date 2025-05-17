Motosikletle Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıya Uğradı

Motosikletle Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıya Uğradı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan M.G. kalçasından yaralandı. Saldırganlar kaçarken, M.G. hastaneye kaldırıldı.

Motosikleti ile seyir halindeyken silahla kalçasından vuruldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi kalçasından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Ünlüce Caddesi üzerinde meydana geldi. M.G., arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla hedef alındı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan M.G. yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.G., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa
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