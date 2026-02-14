Haberler

Motosikletinin önünü kaldırdığı anları paylaşarak 'Relax olacaksın baba' yazan motosiklet sürücüsüne ceza

Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yaparak sosyal medyada dikkat çeken kadın sürücüye, polis tarafından 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı.

Antakya ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü polis ekiplerinin sanal devriyesine takıldı. Sivil trafik ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sürücünün S.Y. olduğu anlaşıldı ve şahıs 11 Şubat tarihinde Alazı Mahallesi Atatürk 1.cadde civarında durduruldu. Trafik kurallarını sosyal medya uğruna hiçe sayan sürücüye çeşitli maddelerden 21 bin 846 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın ön kaldırarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin üzerin 'Relax olacaksın baba' yazmasıysa dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
