Tarsus'ta tek teker şovu pahalıya patladı: 21 bin TL ceza

Tarsus'ta tek teker şovu pahalıya patladı: 21 bin TL ceza
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle tehlikeli hareketler yapan sürücüye 21 bin 694 TL para cezası kesildi. Paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan çalışma sonucunda sürücü tespit edilerek trafikten men edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletle tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan sürücüye, polis ekipleri tarafından 21 bin 694 TL idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün Atatürk Caddesi üzerinde ön teker kaldırarak tehlikeli hareketler yaptığı görülmesi üzerine Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Saha araştırması ve kamera incelemeleri sonucunda motosiklet sürücüsünün C.C.Ç. olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 21 bin 694 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan motosiklet, Ergenekon Mahallesi'nde bir site önünde bulunarak çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü ve trafikten men edildi.

Yetkililer, Tarsus'ta trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, resmi ve sivil ekiplerin sahadaki uygulamaların yanı sıra kamera sistemleri ve teknolojik imkanları kullanarak trafik kurallarını ihlal edenlere karşı çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
